Carolina Soto abre su corazón y habla sobre la muerte de su hermana

Fue muy importante, aunque no fue fácil decidirnos cuando nos lo propusieron porque era volver a recordar esta tragedia que tuvimos que vivir. No hay un día en que no recordemos a ‘Sofi’, pero escribir el libro era revivir esa montaña rusa de sentimientos y emociones. Fue difícil aceptarlo, pero después pensamos que quizás hacía parte de la misión de ‘Sofi’, que todos conocieran esta historia y fuera un bálsamo para quienes pasan por un duelo. Contar cómo ha sido el de mi mamá, el de Víctor y el mío, compartir las herramientas que cada uno ha utilizado, ha sido sanador como familia, escribir y contar lo sucedido, fue una catarsis.

Todos asumimos el duelo de manera diferente. Es una situación muy dura, muy difícil, que todos en algún momento de la vida vamos a tener que afrontar. Siempre existe la pregunta de “¿por qué a nosotros?”, “¿Por qué Sofía?”, “¿Por qué a nuestra familia?”. Los primeros años son de oscuridad, de tristeza, de reproche, de preguntarnos y preguntarnos.

¿Culpó a Dios? ¿Perdió la fe? ¿Cómo la recuperó?

Yo sí pasé por el tema de culpar a Dios, estuve de pelea con Dios, me alejé de Él. No entendía por qué nos había hecho esto como familia. Por varios meses estuve alejada de Dios. Pero gracias a las ayudas que tuve, volví a acercarme mucho más a Dios, le pedí perdón y esa fue la clave para salir avante.

¿Qué aprendió de esta prueba?

Quedaron muchas enseñanzas. Todo se va transformando y empezamos a ver más la luz, entendemos que Dios no nos envía esto como un castigo. Dejamos de preguntarnos "por qué", lo cambiamos por "para qué nos pasó", qué debemos haber aprendido y cómo podemos transformar el dolor en amor y en algo positivo.

¿Fue diferente como asumió la muerte de su padre a la de Sofía?

A mis 8 años mi padre murió. Pero no puedo comparar lo que sentí con lo de mi hermanita. Yo con mi papá no vivía, no teníamos una relación tan estrecha ni cercana, no lo pude disfrutar tanto y no tuvimos una conexión tan especial. En cambio con mi hermana siempre tuvimos una gran conexión, era la niña que había llegado a mi vida después de ser yo hija única durante 20 años. A mi hermana la pienso todos los días de mi vida.

Al igual que mi familia estuve con muchos psicólogos, Gonzalo Gallo fue nuestro guía espiritual y nos ayudó muchísimo, él escribió el prólogo del libro; leímos, seguimos en el proceso y esto ayuda muchísimo a encontrar esas sensaciones para lograr sentirse un poco mejor en este momento de la vida cuando ya han pasado seis años. Pero creo que es algo insuperable.