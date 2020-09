‘Cash Money’, lo nuevo del artista Endy Graphy

El artista cartagenero Endy Graphy vuelve con un nuevo lanzamiento y su acogida ha sido sorprendente. El intérprete urbano, quien desde niño se ha enfocado en la música, usó la cuarentena para crear y hacer buenas melodías.

De todo ese trabajo sale ‘Cash Money’, con sonidos urbanos del trap y el hip hop, entre otros ritmos.

La canción

“’Cash Money’ significa en español dinero en efectivo y me inspiré en esas mujeres que les gusta tener su dinero, sus cosas, que no quieren a un hombre que las gobierne o les diga qué hacer, sino que se enfocan en ser ellas las que dirijan su vida. Además, prefieren estar con un ‘sugar daddy’ que con un joven que no esté dispuesto a darlo todo por ellas”, explicó Endy, quien también es diseñador gráfico.

“La producción en general es de BF Studio y ya está en las plataformas digitales y tiene un video en YouTube. Es un trapetón que ha gustado mucho dentro y fuera de la ciudad, incluso, en otros países ya se ha escuchado, eso me motiva mucho”, dice.

Agregó sobre eso que: “La canción se escucha en México y Estados Unidos gracias a unos amigos que viven allá y que la pusieron, ocasionando que más personas se emocionen con el tema, que es pegajoso”.

Endy, quien ya tiene dos videos oficiales con cientos de reproducciones en las redes sociales, dice que durante estos meses trabaja en hacer más música.

“Vengo con otros temas con artistas como Dandy Bway, Mery Lionz, Poty Man, Jheral, Black Flow, entre otros, que sé que serán del agrado de todos”, añadió.