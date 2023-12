César Escola estuvo al borde de la muerte: “No me tenía que morir”:

“El infarto que tuve me estaba doliendo el brazo y el pecho, obviamente si estoy acá es porque no me tenía que morir en ese momento, porque aparte cuando te da un infarto masivo no hay tiempo. Me asusté mucho, el médico me dijo, estás sufriendo un infarto, yo le dije al médico que yo no me podía morir ‘echándole la culpa él’”, contó el jurado.

El episodio lo marcó profundamente, puesto que habría sido un suceso traumático para su hijo, y un sufrimiento que no se lo desea a nadie. Lea aquí: Le llegó el turno a Escola: el jurado besó a una invitada al programa

Por otro lado, le preguntó cómo fue el proceso de adopción y por qué decidió ser padre soltero.

Sin lugar a duda, para el maestro, fue la mejor decisión que ha tomado en la vida y que su hijo, el cual no muestra en sus redes sociales, es el motivo por el cual vive en Colombia. Lea aquí: Carin León es el ganador de ‘Yo me llamo’ 2023

“Si tú haces un balance de la vida, ¿Qué es lo más importante? Él es el más importante”, concluyó.