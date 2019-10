Chet Black, un talento local que comienza a pisar fuerte con su afrobeat

Mario Augusto Pacheco es un joven cartagenero, de 22 años, que se sumó al mundo musical hace aproximadamente 12 años, con el nombre de Chet Black. Desde que tiene 10, el artista empezó sus primeros pasos en la música cantando en un grupo folclórico del colegio, después pasó a cantar vallenato y como últimas interpretaciones cantó salsa y merengue. Esto hasta los 16 años, luego se dio cuenta que lo que en verdad le apasionaba era el afrobeat, un género urbano que hoy en día está siendo escuchado en todo el mundo.

¿Por qué decides cantar música urbana?

- La disfrutaba mucho, siempre que la cantaba en vivo me daba alegría, me ponía a bailar y me activaba. De ahí empecé a interpretarla como tal y a la gente le gustó.

¿Qué podemos ver de Chat Black?

- Tengo canciones de mi propia autoría y las pueden escuchar en YouTube, además he trabajado en colaboración con otros artistas de la cuidad.

¿En estos momentos que estás haciendo?

- Bueno, estoy promocionando mi última canción que fue lanzada el viernes 18 de octubre y que lleva por título ‘Cuando te vi’, se viene con un ritmo pegajoso, bailable y que pretendo con esta que la gente se la goce y la escuchen por todas partes.

¿Qué expectativas tienes?

- Que me conozcan principalmente en mi ciudad, y que los medios de comunicación apoyen mi talento, además de esperar que mi canción sea acogida por todos.

El nuevo sencillo de Chet Black fue escrito por él mismo y trata de la manera más romántica para conquistar a una mujer. El tema es algo sutil y que se puede dedicar. Además, ya casi recolecta las mil reproducciones en YouTube y está próxima a tener un video oficial.

El cartagenero invita a que lo sigan en redes sociales como @chetblackoficial y se enteren de lo que pasa con su carrera musical.