“Chévere que tomen este reto”, Laura Tobón

Desde hace algunas semanas la presentadora colombiana Laura Tobón viene liderando un nuevo proyecto a través de Youtube para el canal E! Entertainment: ‘Pópsulas’. Se trata de un nuevo show digital con capítulos semanales todos los jueves, a través del cual se busca promover el empoderamiento, la diversidad y la inclusión de las mujeres.

Un espacio para los fanáticos de la moda y el entretenimiento en Latinoamérica, donde expertos en moda y estilo de vida conversarán sobre los temas como vida pos-pandemia, consumo responsable, presión social, inclusión, entre otros.

En él Laura Tobón está junto a la plus sise fashion influencer mexicana Priscila Arias, más conocida como ‘La Fatshionista’. Cada semana, habrá un invitado especial entre ellos la gran ganadora del premio “’E! People’s Choice Awards categoría Influenciador Latino del año (2020)’, Gaby Asturias y la actriz y escritora chilena Belén Soto.

Ellas abordarán temas como las tendencias de moda y belleza, recetas deliciosas y saludables, lo último en tecnología, donde las presentadoras se grabarán a sí mismas compartiendo con la audiencia lo que viven día a día como lo son video ensayos, videoconferencias, retos, encuestas, coreografías y discusiones.

PRIMEROS CAPÍTULOS

-El show ya lleva algunas semanas, ¿Cómo ha sido la reacción del público?

Este formato, a través de Youtube, ha tenido muy buena acogida. Con los primeros capítulos hablamos de muchas cosas y a la gente le encantó, porque es un formato totalmente diferente, donde hacemos debates, hablamos abiertamente, enviamos mensajes claros, siempre muy positivos hablando desde el corazón. Creo que a la gente le hacía falta algo así. Ya llevo mucho tiempo trabajando a través de las redes hablando de muchos temas, siendo que para un canal tan grande como E! Me parece chévere que tomen este nuevo reto y hagan este tipo de propuestas.

-¿Cambia mucho el trabajar ahora bajo el sello de un canal como E!?

Siento que E! siempre ha tenido ese mensaje positivo con todos sus seguidores que quieren y respetan a un canal que siempre ha sido inclusivo, siempre ha hablado de empoderamiento femenino, que siempre ha sido mi mensaje, buscando siempre ser positiva sin que se sientan ni ofendidos, ni agredidos, sino que siempre se sientan aceptados y que todos tienen derecho a tener una opinión diferente.

Acá con Priscila lo que hacemos es debatir sobre varios temas, buscando una conclusión profunda y siempre con un mensaje positivo para todos lo que nos están viendo.

-¿Cómo ha sido el trabajo con Priscila a distancia?

Es una mujer maravillosa, un ser único, amo que no tiene pelos en la lengua, porque ella va diciendo todo lo que piensa y opina, pero a la vez es una mujer con mucho amor en su corazón. Me muero de ganas por conocerla, porque por la pandemia no nos hemos podido encontrar.

-Un programa que maneja temas claves en tiempos de pandemia...

Es un tema que a lo largo de la historia de la Humanidad, las mujeres sí o sí las mujeres se han visto afectadas. Por otro lado, creo que con los años las mujeres hemos ganado más terreno y más derechos, con más plataformas para ser escuchadas.

Popsúlas es un espacio para tocar de esos y muchos más temas, lograr darle voz a otras mujeres para que hablen, comenten y también aprendan. Pero no es sólo un programa para mujeres, también para hombres, queremos ser demasiado inclusivas.

-¿Qué otros temas van a tocar en este espacio?

Hay muchos temas que competen a todo, como las formas de llevar una vida más amigable con el medio ambiente, así como la moda, la tecnología, que son de interés de todas las personas. También lo vamos desarrollando dependiendo lo que la gente qué desea ver, de qué quieren que hablemos. Ahí es importante escuchar y leer a la gente que nos sigue.

-¿Muy diferente este tipo de trabajos a lo que usted hacía en los medios tradicionales?

Los medios tradicionales han sido mi lugar de trabajo desde que tengo 18 años, pero nunca he sido tan yo misma como en las redes sociales y eso es de agradecer, donde puedo entrar en contacto directo con todas las personas que me siguen y me quiere, que quieren saber cómo soy yo.

Lo que más valoro de Pópsulas es que me dejan ser yo. En Pópsulas soy completamente Laura Tobón y a la gente le gusta ver eso.

-¿Cómo ha sido este año de pandemia para Laura Tobón?

Ha sido un año de detenerse para aprender, de mucha reflexión y poder reestructurarme. Venía viajando demasiado y este freno te enseña a valorar todo lo que tienes en casa, la familia, la estabilidad y dejando el acelere y el estrés. La pandemia nos ayudó a entender el verdadero valor de las cosas.