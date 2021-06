Chris Brown es acusado de golpear a una mujer en California

El medio TMZ informó que la presunta víctima fue abofeteada tan fuerte por el ganador del Grammy que desprendió parte de su cabello. No sufrió heridas.

El cantante de hip hop, Chris Brown, fue acusado de golpear a una mujer durante una discusión en el sur de California, Estados Unidos, según informó la policía de Daily New.

Se conoció que cuando llegó la policía el sospechoso no se encontraba en el lugar de los hechos. Esta autoridad tomó un informe de agresión en la casa para ser entregado al abogado de la ciudad y así “tenga en cuenta las consideraciones de presentación de cargos”.

La policía no procedió a realizar ningún arresto, pues no dieron a conocer detalles específicos sobre la acusación contra el artista estadounidense, quien hasta entonces no se ha pronunciado.

Esta no es la primera vez que Brown es acusado por golpear a mujeres, pues en 2009 cometió un delito grave contra su ex novia Rihanna y se declaró culpable en acuerdo de conciliación. También en 2017 el cantante fue acusado de abuso por la actriz Karrueche Tran, quien recibió una orden de restricción por cinco años.

