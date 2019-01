Chris Pratt se compromete con Katherine Schwarzenegger

No se informó cuándo y dónde sería la boda.

Schwarzenegger es la hija mayor del actor Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver. Escribió el libro para niños “Maverick and Me” en 2017 y otro sobre una autoimagen positiva, “Rock What You’ve Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who’s Been There and Back”, en 2010.

Pratt, de 39 años, se divorció el año pasado de la actriz Anna Faris luego de nueve años de matrimonio. Ambos tienen un hijo, Jack, nacido en agosto del 2012.