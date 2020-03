Christian Nodal celebra el lanzamiento de su sencillo ‘Se me olvidó’

“Se me olvidó” es un himno a los corazones rotos, donde el dolor se olvida y hasta se disfruta porque nos hace un divertido recordatorio de que lo más importante para aliviar el dolor de un amor es la actitud ante la vida y que al mal tiempo hay que ponerle buena cara.

Simultáneamente a este lanzamiento viene el del video oficial de “Se me olvidó”, grabado en la ciudad de Guadalajara y que nos remonta a esas tardes de Toreo y donde el ritmo pegajoso de esta canción te provoca a bailar y a mover los pies como lo hacíamos en generaciones pasadas.

Si hay un artista que siempre esté en constante evolución y busque sorprender a sus seguidores ese es Christian Nodal, quien este 2020 empezó con pie derecho con el lanzamiento de su más reciente sencillo ‘Se me olvidó’, un tema con tintes de fusión Country-Mariachi, como él mismo así lo describió, que ha causado gran revuelo desde que nos adelantó escasos 60 segundos el pasado mes de octubre por medio de sus redes sociales y nos dio una probadita de lo que sería esta canción que nació de su propia inspiración, de la mano de sus colegas compositores Edgar Barrera y Geovani Cabrera. ( Lea aquí: Christian Nodal visitará próximamente a Colombia)

Para cerrar con broche de oro este lanzamiento se suma a este festejo el inicio de la segunda parte de su exitosa gira de conciertos Ahora tour por Estados Unidos, México, Colombia y Centro América.

En esta oportunidad llega por primera vez a Colombia a las ciudades de Medellín (08 de mayo), Cali (09 de mayo), Tulúa (21 de Junio), Neiva (27 de Junio), Pitalito (28 de Junio), Cúcuta (28 de Agosto), Villavicencio (29 de Agosto), Bogotá (11 de Septiembre) y Bucaramanga (12 de Septiembre), donde tendrán el privilegio no solo de ver el gran show musical de uno de los artistas más importantes del Género Regional Mexicano del momento sino además cantar a todo pulmón todos esos éxitos que se han grabado en el corazón de todos sus fans como: “No Te Contaron Mal”, “De Los Besos que te di”, “Probablemente”, “Me Dejé llevar”, “Si Te Falta Alguien”, “Pa Olvidarme de Ella”, “Esta Noche”, “Tequila” entre otras más. Y por supuesto no podrá faltar en su repertorio “Adiós Amor” tema insignia que lo dio a conocer a nivel internacional, y “Se Me Olvidó” su más reciente lanzamiento que ha causado gran revuelo desde que nos adelantó escasos 60 segundos el pasado mes de octubre por medio de sus redes sociales.

Seguramente tendremos muchos sold out y grandes sorpresas con este Ahora tour 2020 de Christian Nodal en nuestro país, pues a tan solo tres días de salir a la venta en las ciudades de Medellín y Cali ya hay localidades agotadas y con más de un 50% del aforo vendido en cada ciudad.