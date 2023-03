“Chucky hablando”: Las fuertes críticas a Yina Calderón por su nuevo look

Pues, en esta ocasión, pese a estar en el ojo del huracán por el caso con el cantante de vallenato Wilfrán Castillo y todo lo que ha desatado esta diferencia entre ellos, la influencer no dudó en hacer otra de sus entradas en redes, que sin duda, se convierte en la nueva “comidilla” de los internautas. (Le puede interesar: Reconocido cantante insulta en medio de un programa en vivo a Yina Calderón)

Ya parece una costumbre para Yina Calderón estar siempre bajo la lupa de sus seguidores, fanáticos y haters, pues la creadora de contenido no desaprovecha ninguna oportunidad para causar polémica; ya sea por sus comentarios, forma de expresarse o en los casos más extremos, las cirugías que se hace para parecer una “barbie”.

Y es que, para ella las redes sociales son un espejo de su vida, por eso esta vez hizo una entrada con un look “al natural” que casusó polémica, y al parecer, diversión entre sus seguidores quienes no dudaron en comentar al respecto.

Pues, recientemte Yina Calderón mostró un nuevo procedimiento estético en sus labios y fue criticada, e incluso, la también creadora de contenido ‘Epa Colombia’ le envió un contundente mensaje donde de “falsa” no la bajó. (Siga leyendo: “Malditas falsas”: Epa Colombia se va con toda en contra de Yina Calderón)

“No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué

“No me sentía completa, ahora sí”: Shakira habla de su separación con Piqué

“Parece una muñeca de trapo”, “Chucky hablando” y “esta mujer necesita mucho de Dios” fueron algunos de los comentarios que no se hicieron esperar tras el “En vivo” que la misma creadora de contenido hizo público, para mostrar cómo era al quitarse las extensiones.

Todo parece indicar que la influencer se quitó sus extensiones para realizarce un nuevo look que horas después dejó ver. Sin embargo, las críticas hacía la también DJ no han parado. (Le puede interesar: “Te metiste con quien no era”: Ana del Castillo le responde a Yina Calderón)

Pues, muchos seguidores aseguran que es ella misma quien se encarga de dar de qué hablar en los medios por el contenido que comparte en sus redes sociales.