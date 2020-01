Claudia Bahamón contó la razón por la que no quería a su hijo cuando nació

“No puedo creer que hace nueve años no podía mirarte a los ojos, ni besarte, ni abrazarte y con pocas ganas de escucharte... Siempre me lamento de eso, sin embargo me llena de alegría saber que hoy no paro de hacerlo, que te disfruto en cada respiro y que, con solo mirarte, mi corazón sonríe y que, con solo pensarte, mi alma se siente viva”, dijo Bahamón en la foto donde aparece junto a su hijo muy sonriente.

Agregó “qué delicia escuchar tus carcajadas, escuchar tus cuentos, qué delicia olerte en las mañanas, qué delicia que me digas que me amas. Amo que siempre me quieras besar, amo que quieras dormir conmigo todas las noches, amo que me digas que eres ‘español’ para justificar que no quieres corregir tu “’engüi-sopa’ ¡jajaja! Te amo y te disfruto de todas las maneras mi pulga de alegría contagiosa”.

Ante esto cientos de seguidores comentaron la publicación de Claudia con elogios y felicitaciones al cumplimentado.

“Que amoroso saber que nos quedan muchísimos años de caminar juntos por este maravillloso mundo. Feliz cumpleaños mi ‘coukoo’ ‘cuajado’ ‘pulga’ ‘mini Gordo’”, puntualizó Bahamón.