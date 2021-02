Claudia Bahamón fue acosada por un sacerdote en la universidad

“No me creyeron en la universidad, me pedían pruebas, en ese momento no existía WhastApp, yo no tenía celular, me preguntaban que si tenía FAX”, dijo Bahamón y aseguró que habló del caso cuando trabajaba para la emisora La F.M, pero siempre pasó desapercibido.

Agregó que sufrió “todo el acoso, todo el que se puedan imaginar, todo el acoso” por parte del cura, pero al final no se hizo nada y el tema quedó olvidado.

Cabe mencionar que Bahamón se prepara para una nueva temporada de Master Chef, que ya arrancó grabaciones, en donde, ya se confirmó, habrán 20 celebridades colombianas y la mesa de jurados estará conformada por los chefs colombianos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, y el chef chileno Chris Carpentier.

La presentadora compartió una publicación en Instagram en la que celebró su regresó al reality de cocina con una foto en el set.

“Un año esperando este momento. Se siente muy lindo, se siente demasiado bien regresar. Les prometo como siempre amor amor mucho amor y miles de sonrisas que nacen desde mi corazón. Ya saben quiénes están en esta competencia?”, escribió.