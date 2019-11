Colombia se prepara para la llegada de Rubén Blades

Son varias las citas que tiene Rubén Blades con el público colombiano en los próximos días en las ciudades de Medellín y Bogotá.

Cumpliendo más de 50 años de trayectoria musical, el cantautor panameño vuelve con una agenda bastante interesante, comenzando este viernes en Medellín cuando haga parte de la décima edición del mercado de la industria de la música Circulart, donde protagonizará el conversatorio más esperado del evento.

El día 9 de noviembre Rubén Blades presentará su show en la ciudad de Medellín, mientras que el viernes 15 de noviembre el turno será para Bogotá en el Movistar Arena de Bogotá, acompañado por Roberto Delgado Salsa Big Band y las actuaciones de Yuri Buenaventura y Monsieur Periné.

Se trata de uno de los mayores representantes de la cultura latina quien se encuentra celebrando medio siglo componiendo esa música que se ha convertido en himnos de varias generaciones.

Durante ese periodo, las más de 20 producciones de Rubén Blades han sido reconocidas con 13 premios Grammy, incluyendo el icónico álbum Siembra, que con más de cinco millones de copias, logró convertirse en el trabajo discográfico más vendido en la historia de la música latina.

Presentará un show en el cual recorrerá su carrera musical del ‘Poeta de la Salsa’. Estos son cinco hitos en las cinco décadas del gran artista.

Un artista integral en todo el sentido de la palabra que durante cincuenta años ha narrado en clave de salsa las dichas, ficciones y profundos dolores de un continente, llevándolos por los distintos rincones de este planeta y a los oídos de miles de bailadores que han tenido la fortuna de encontrárselo en la pista a lo largo de su prolífica carrera.

Desde que comenzó a construir el sueño de ser un cantante aclamado, trabajando como mensajero en las míticas oficinas de Fania Records en Nueva York, hasta incursionar en la política en su natal Panamá como un artista consagrado y respetado a nivel mundial, la historia de Blades es una que ha quedado grabada con letras doradas en los libros de la música en Latinoamérica.

EL MÁS VENDIDO

Después de hacerse un nombre en los pasillos de Fania Records por sus colaboraciones en un par de producciones de Ray Barreto a mediados de los setenta, Blades se asoció con Willie Colón para ser la voz en el nuevo proyecto del que sería uno de los trombonistas y productores más reconocidos en la historia de la salsa. Después de publicar Metiendo Mano!, un primer disco que fue bien recibido por la crítica, en 1978 presentaron Siembra, el álbum que consagraría al dúo con temas pegajosos y bailables de alto contenido político y social como “Plástico”, “Pedro Navaja” y “María Lionza” y que a la postre, se convertiría en el disco más vendido en la historia del legendario catálogo de Fania.

BUSCANDO AMÉRICA

El comienzo de la década de los ochenta agarró a Rubén Blades recogiendo los frutos de Siembra junto a Willie Colón y otros músicos brillantes como Milton Cardona, Leopoldo Pineda, José Mangual y Joe Torres, ,en un antológico concierto a reventar en el extinto Capitol Theatre, uno de los grandes espacios para la música en vivo en la Nueva York del siglo pasado.

Aún así, su hastío por el trato con Fania y el desgaste del trabajo con Willie Colón lo llevó a buscar su propio camino y en 1984, bajo el sello Elektra y junto a un nuevo sexteto bautizado Los Seis del Solar, publicó ‘Buscando América’, un disco que aunque es mayoritariamente conocido por ‘Decisiones’, uno de los grandes clásicos de su repertorio, se la jugó por explorar con ritmos distintos a la salsa como el reggae, el jazz latino o el rock.

Fiel a su sentido social, incluyó ‘Desapariciones’, un tema inspirado en los desaparecidos por las dictaduras latinoamericanas del siglo XX y la cual, por su letra crítica y de denuncia, tuvo problemas para llegar a la radio en varios países.

APUESTAS POLÍTICAS

Siempre conocido por sus posturas políticas en pro a la liberación del pueblo latinoamericano de los poderes imperialistas y la igualdad social, en 1993 Rubén Blades fundó el movimiento político Papa Egoró, que en idioma emberá se traduce a ‘Madre Tierra’. Tan solo un año más tarde y bajo su nueva y propia bandera política que ondeaba contra la corrupción y las cuestionadas prácticas políticas del presidente de ese entonces Guillermo Endara, Blades se postuló a la presidencia de Panamá, en una movida hasta entonces inédita para un músico de su tamaño.

Aunque sus probabilidades de ganar eran bajas y Papa Egoró solo estuvo en la contienda los últimos cinco meses de campaña, logró un sorprendente tercer puesto en las elecciones con un 17% de los votos, impulsados sobre todo por la juventud del momento que vio en Blades una figura de representación.

Terminada la contienda el cantante dijo que no esperaba ganar y que “lo que pretendíamos era poner de manifiesto que hay una parte de la población panameña que no está de acuerdo y no se identifica con la política que se les ha impuesto”.

REGRESO A LOS ESCENARIOS

Después de finalmente cumplir el anhelo de servir a su país en el área gubernamental como Ministro de Turismo (2004-2009), Blades publicó ‘Cantares del Subdesarrollo’, un disco que tenía bajo el brazo desde el 2003 pero que decidió guardar hasta terminar su periodo.

A diferencia de sus días acompañado por grandes orquestas y respaldado por grandes casas disqueras, el álbum fue publicado de manera independiente y grabado en el garaje de la casa de Blades en Los Ángeles, donde se encargó de grabar la voz, los coros, las maracas, el bongó, la campana, el tres cubano y la guitarra acústica, en un hecho nunca antes visto en su amplia trayectoria. El resultado final fueron once cortes cargados de guaguancó que remontan a la raíz del conjunto típico cubano.

“Traduzco la simpleza y el poder de nuestra música popular. Esta producción es tan básica como lo es la vida en nuestros barrios populares: honestidad, valor y esperanza, aún frente a la dificultad o a la mayor decepción”, dijo Blades en su momento.