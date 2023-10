“Colombia, te extrañé”: The Weeknd hizo historia en El Campín

En noviembre de 2022 se anunció la cita y, tras casi once meses de espera, este 4 de octubre los fans del canadiense lo pudieron ver en El Campín, a donde llevó su impactante escenografía: una ciudad que se prendió en fuego pasadas unas cuantas canciones, una luna gigante que adquiría distintos colores a la medida en que avanzaba el show y una estatua de una mujer robot hecha por el japonés Hajime Sorayama.

Ese es uno de los aspectos más llamativos del espectáculo, pero quien conoce la trayectoria de The Weeknd seguramente no se sorprende tanto, pues el intérprete de ‘Can’t feel my face’ siempre le ha prestado atención al detalle.