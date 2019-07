Colombiamoda 2019: nuevos talentos y tradición, los protagonistas en pasarela

En el segundo día de la semana más importante de la moda en el país, Colombiamoda, contó con un variado grupo de creativos, quienes compartieron historias de moda definidas por la diversidad, la identidad y la versatilidad.

La jornada comenzó con dos propuestas de enorme potencial. La caleña Ana Lucía Bermúdez, dio a conocer Moxe, una colección que reunió muchos de los rasgos que la caracterizan; plisados, estampados alusivos a los delfines, cinturas altas, volúmenes localizados y correas que hacen las veces de tirantes. Todo enmarcado en una paleta de colores vibrantes como el rosa intenso y el morado.

En seguida, La Petite Mort, marca masculina de Jonathan Cortez y Andrés Durán con la colección Agua Salada. Diseños vanguardistas con dos aspectos relevantes en su impronta: el impecable trabajo de sastrería tradicional y la inclusión de un alto componente de prendas tejidas manualmente. La gran sorpresa, corrió por cuenta de ocho looks portados por modelos femeninas, diseños creados para el universo masculino, que gracias a su construcción pueden ser usados por mujeres.

Al inicio de la tarde, el turno fue para Cala de la Cruz, marca de swimwear, que dio a conocer una colección rica en prendas para la playa: vestidos de baño y piezas que se ajustan para vivir el verano.

Además, Adriana Tavera, presentó una propuesta de marroquinería, que se caracterizó por una alta información artesanal. Finalmente, la diseñadora Lina Múnera, creadora de la marca de ropa interior Süsse, dio a conocer una colección compuesta por la mezcla de texturas monocromáticas y telas transparentes, en su mayoría bodys, pero además incluyó una propuesta masculina.

*COMODIDAD Y VERSATILIDAD*

Era una de las pasarelas más esperadas de la segunda jornada de Colombiamoda y María Elena Villamil no decepcionó con la colección de su nueva línea denominada MEV.

Como es costumbre en esta creadora con más de 25 años de labores en el diseño de vestuario, presentó una propuesta depurada, casual y versátil a la vez, con piezas funcionales para una mujer sofisticada y moderna.

Sorprendió a muchos con la aparición de hombres en su pasarela, pero todo esto era parte de su propuestacon prendas que no cuentan con un género específico.

“Una línea con mucha comodidad pero muy bien construida en su patronaje y calidad de materiales. Las piezas sin género es un camino que cada día se abre más y yo estoy feliz en él. Muchos hombres me habían hablado de querer usar algunas de mis prendas como chalecos y chaquetas, pero yo siempre dije que no haría ropa de hombre. Esta vez, sentí la necesidad y el placer de hacer parte de la línea donde mi pareja y yo podíamos salir con la misma capa, lo que me pareció espectacular”, aseguró la creadora.

Inspirada en una mujer contemporánea, con una propuesta mínima lista con piezas para una mujer apasionada por el arte, con dos puntos claves en la propuesta: comodidad y atemporalidad.

Una línea casual, versátil, con prendas en jean, en blanco, negro e incluso verde con diseños para el que día a día y que no necesariamente tiene una ocasión de uso específica.

Una colección inspirada por la arquitectura de la segund mitad del siglo XX, junto a la tendencia Ethos, filosofía que pone de manifiesto bienestar físico-mental.

Además, presentó algunas piezas para mujeres curvilineas con modelos que se robaron el show de la noche.

*DESTACADOS*

En la tarde el diseñador Guío Di Colombia, presentó Caudillo, una historia dirigida al segmento masculino y cuyos diseños estuvieron concebidos para ocasiones de uso que fueron de lo formal a lo casual. Se destacaron los tonos amarillos, ocres, rosas, los miniprints y algunas transparencias en camisas y una serie de looks dedicados al denim.

Durante este segundo día, la franja de corte académico estuvo a cargo de la Pasarela Colegiatura Jóvenes Creadores; estudiantes de diseño de moda y egresados, hicieron parte de este desfile, que desde el 2002 integra la programación de pasarela oficiales de la Feria y que en esta oportunidad presentó diseños que incluyeron desde la experimentación con las formas del cuerpo, la exploración y mezcla de materiales hasta la realización de colecciones para el segmento de uniformes.

Luego el turno fue para Memorias del Trópico, colección de la marca de ropa Chamela, la cual le apuntó a tres importantes universos: el beachwearcon trajes de baño de dos piezas y enteros. El activewear, con leggins y tops; y la ropa interior. Una propuesta con un alto componente de estampados de motivos naturales y acentos como el rojo.

Al llegar la noche la Pasarela Chevrolet Fashion Night by Renata Lozano, quien fiel a su premisa de crear un closet inteligente para la mujer, presentó piezas como camisas, faldas, chaquetas, jeans y pantalones, con una marcada línea atemporal. Por último, la Pasarela Arkitect - Maestros Ancestrales + Fucsia + Artesanías de Colombia contó con la dirección creativa de Renata Lozano, quien en un mismo día tuvo dos pasarelas.

En este caso, junto la comunidad Embera Chamí presentó un elaborado trabajo artesanal con chaquira checa, doce piezas que sumadas a diseños de producción sériales dirigidos al segmento casual, les rindieron un homenaje a los saberes ancestrales. Al finalizar los desfiles se realizó una subasta de estas piezas especiales.