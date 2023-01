Con conmovedor mensaje a Piqué, Shakira le dio la bienvenida al 2023

En el mensaje, la artista habla claro y fuerte sobre la fuerza que se debe tener para seguir adelante en medio de las adversidades: “Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, dice.

Además escribió: “Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado.

Sus palabras, sin dudas no pasaron desapercibidas. En menos de nada obtuvo casi dos millones de Me gusta, 38.000 comentarios y cientos de emociones entre sus seguidores, quienes no dudaron ni un momento en asociarlas con Piqué, el padre de sus hijos y su anterior pareja. (¡Se les acabó el amor! 7 parejas de famosos que terminaron en el 2022)

Recordemos que desde el 4 de junio la célebre pareja ha dado mucho de qué hablar tras el anuncio de su separación, y que mientras el exjugador del Barcelona ha acaparado las miradas de las cámaras por su relación con Clara Chía, a Shakira se le ha asociado con su entrenador de surf y con Alejandro Sanz, aunque ella ha sido enfática en aclarar una y otra vez: “No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”.