Con duro relato, Melina Ramírez denuncia amenazas de muerte

Tras varios meses de silencio, Melina Ramírez por fin decidió revelar que ha sido víctima de ciberacoso y amenazas de muerte.

La modelo lo hizo a través de un video en Instagram, donde contó que desde hace más de un año ha sido blanco de críticas y malos deseos por parte de varias seguidoras, que al parecer no superan su ruptura con Mateo Carvajal.

“Yo al principio era, bueno, son ‘haters’, uno no tiene que agradarle a todo el mundo, trataba de no pararles bolas, pero la verdad todo esto fue tomando fuerza, al punto que me empezaron a amenazar de muerte, a amenazar que iban a atentar contra mi integridad física [...] bueno, un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar”, comentó Melina.

Agregó que esas mismas fans crearon grupos en redes y WhatsApp a través de los cuales contactaron a varios medios para inventar chismes en su contra, los cuales ella no quiso salir a desmentir, pues prefirió callar y sanar.

Cada vez la situación se ponía peor hasta el punto de que estas chicas le desearan la muerte a Melina y hasta lanzaban comentarios como “ojalá te de cáncer en los ovarios para que no vuelvas a tener hijos”, por lo que la presentadora prefirió no publicar su vida personal en redes y solo se limitaba a compartir fotos con su hijo.