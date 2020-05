Con emotiva publicación, presentadora de RCN anunció que será mamá

Parece que la cuarentena no solo ha sido la oportunidad de algunos artistas de darse a conocer sino también hemos podido ver el lado más familiar de los famosos colombianos.

Pese a la difícil situación que enfrenta el país debido a la COVID-19, Maythe González, presentadora de RCN, quiso contar a sus seguidores que será mamá.

La bella famosa lo hizo a través de sus redes sociales con una emotiva foto acompañada de un mensaje donde contó más detalles de su estado.

“Empezamos la tarea, eso sí, jamás imaginamos que iba a llegar tan rápido y menos en medio de una pandemia que nos ha encerrado en casa, nos complica las visitas médicas y me hace vulnerable (mis defensas no están a tope) en esta realidad incierta. Claramente eso sí no lo planeé”, dijo la presentadora.