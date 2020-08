Con esta dieta Jhonny Rivera logró un abdomen definido

Lo que para Jhonny Rivera era un reto, hoy se convirtió en una realidad. Desde hace varias semanas el cantante de música popular se ha mostrado en su cuenta de Instagram, a través de una serie de fotografías sin camiseta, luciendo sus marcados y definidos abdominales. Muchos de sus seguidores se han preguntado cuál es el secreto de su dieta para tener ese gran físico, por lo que decidió revelar su nueva alimentación. (Le puede interesar: ¿Por qué Andy Rivera tuvo que ser operado de urgencias?).

“Quité el azúcar de mi vida y le bajé al máximo a la sal, no por completo porque comer simple del todo no es tan bueno, pero sí le bajé al máximo”, dijo el artista al programa de ‘La Red’, y añadió que “En las noches, nada de arroz, ni papa ni yuca. En las mañanas estoy tomando un suplemento alimenticio que me ayuda a contrarrestar lo que estoy dejando de comer, pero en unas proporciones más moderadas”.

Cabe anotar que Jhonny Rivera también se refirió a los que lo han catalogado de hacerle retoques a sus fotos para mejorar su aspecto físico, pues señaló que “Por ahí están diciendo que es Photoshop, pero no es Photoshop. Por muchos años he ido al gimnasio y realmente siempre había querido marcar los abdominales, queriendo ver los cuadritos pero no se me había dado, me faltaba controlar un poquito más los hábitos alimenticios”. (Lea también: Jessi Uribe y Jhonny Rivera le cantan al despecho en ‘Tu veneno’).

El cantante también aseguró en el medio televisivo que su nuevo reto es que la piel se pegue por completo al músculo para estar más marcado, y dijo que se quitó un complejo de encima, pues gracias a sus nuevas rutinas saludables ahora se siente más alegre, ligero, ágil y activo.