Con fotos, modelo colombiana reveló que fue víctima de maltrato por parte de su expareja

Nuevamente la violencia toca la puerta de las famosas colombianas.

Se trata de Estefanía Pereira, una modelo paisa radicada en Miami, que se decidió a compartir fuertes imágenes mostrando los golpes que le propinó su ahora expareja.

En las fotos se puede apreciar las manos lastimadas de la joven, rasguños, los morados que le dejaron los golpes y el rostro de Estefanía lleno de lagrimas y un dolor, que a simple vista se ve que no solo es físico sino también del alma.

La modelo acompañó las fotos con un emotivo mensaje donde narró detalladamente lo que le pasó con su ex, aclarando que solo hasta ahora fue capaz de dar a conocer su historia publicamente.

“Soy capaz de subir esto hoy porque ya me siento sana, ya sane mi corazón y estoy bien. Fui maltratada por mi expareja, inicialmente de forma psicológica, así se empieza. Si me preguntaras cómo empezó todo, no sabría responderte. Uno no se da ni cuenta, todo va escalando hasta que se acaban las palabras o insultos y empieza el maltrato físico”, comenzó su relato.

Agregó que “Hoy no podría decirte cuando fue el primer golpe porque fueron demasiados, lo que sí sé es que colapsas internamente, te ciegas, esperando que la persona de la que te enamoraste regrese. Es tanta la manipulación que te terminas echando la culpa de sus actos. ¿Cómo? [él] controla tanto tu cabeza que te hace creer que tú lo provocaste, que es tu culpa. Y lo más triste es que tú te lo crees”.

Finalmente, Estefanía mandó un mensaje a todas las mujeres que podrían estar pasando por una situación similar para que no destruyan su vida y abran los ojos a tiempo.

“Quiero que sepas que el maltrato aumenta, y entre más te demores en salir de esa relación tóxica, más destruyes tu vida”.

La modelo no reveló el nombre de su agresor, pero manifestó que fue víctima de violencia por 2 años.

“Fueron los 2 años más tristes de mi vida. Me sentí muerta en vida, pero ahora veo la vida diferente, me amo y me respeto [...] Tuve un aprendizaje en el momento incorrecto o, perdón, simplemente no hay edad correcta para vivir un maltrato. No permitan nada, todo lo que se permite se repite”, puntualizó Estefanía.

La fuerte publicación se convirtió en pocos minutos en tendencia en redes sociales, donde ha recibido más de 22 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de apoyo hacia ella e insultos al agresor.