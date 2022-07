Con triste mensaje, Laura Tobón se despidió de La Voz Kids, ¿qué pasó?

Con grandes sorpresas. Así llega este lunes, 18 de julio, La Voz Kids 2022.

El programa musical que se ha convertido en un éxito a nivel mundial, en esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, más talento, más emoción, nuevo presentador, y un gran giro en las audiciones a ciegas.

Entre los principales cambios está la de la presentación, pues será Laura Acuña la que reciba en el escenario a los participantes, mientras Iván Lalinde será la nueva cara que conozca más de ellos tras bambalinas.

“Para mí es novedoso la oportunidad de compartir más con las familias, como lo verán en esta temporada, y es muy emocionante. Esas jornadas de estar con ellos y acompañarlos a vivir lo que ellos viven que son momentos de emoción, angustia, ternura, alegría, entre otros sentimientos. Es nuevo para mí y ha sido lo mejor. De verdad que es imposible no conectarse con esas emociones”, explicó Acuña.

Precisamente, muchos seguidores se han preguntado las razones por las que en esta temporada no veremos a Laura Tobón, una de las más bellas presentadoras del canal Caracol y la que estuvo en la presentación del reality por 4 años.

Aunque Tobón no dio muchos detalles de su ausencia, sí aprovechó sus redes para compartir un mensaje de despedida dirigido a sus seguidores y a todo el equipo del canal que desde siempre la acogido como una de las mejores.

“Solo tengo un inmenso agradecimiento por haberme dado la oportunidad de acompañarlos durante 4 temporadas en el programa más mágico de nuestro país. En mi corazón me llevo a cada uno de los niños que he visto crecer y cumplir sus sueños. Me llevo en el alma esas personas con las que pude trabajar durante varios años, una producción maravillosa y única, compañeros de trabajo que jamás olvidaré”, empezó diciendo Laura en un video de varios momentos especiales que pasó en el programa.

Agregó que “Que falta me van a hacer, pero esto no es más que un hasta luego. Les deseo lo mejor en esta nueva temporada que llega a seguir alegrando los corazones de todos los colombianos. Estaré pegadita con Lucca acompañándolos sin falta. Los quiero familia”.

Pese a este mensaje de despedida, Tobón dejó abierta la puerta, pues ella misma afirmó que es “un hasta luego”, dejando entrever que solo es una pausa y que pronto estará de regreso en el programa.

Por ahora, la presentadora sigue disfrutando de su etapa como mamá con su hijo Lucca, con quien afirmó estaría pendiente a cada detalle que pase en el reality musical.

Cabe recordar que en la edición del 2021, el ‘show’ tuvo dos presentadoras: Laura Tobón y Laura Acuña, por lo que ahora esta última será principal y estará acompañada de Iván Lalinde, quien estuvo en ‘Día a día’ y se despidió hace unos meses.

“Ya había hecho formatos infantiles hace mucho tiempo, pero volver a estar con los niños es divino, los niños dicen la verdad, te dicen todo con sensatez, honestidad y cariño. Es como volver a esa exploración de lo que somos como seres humanos, se deja uno como de tantos tapujos porque con los niños vamos al grano”, comentó Lalinde.

Así las cosas, este lunes, a las 8 p.m. llega el programa que le da un giro lleno de talento a la audiencia nacional: La Voz Kids.