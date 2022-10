Conan Gray, pop indie para el Estéreo Picnic

Por: Andrés Daniel Castañeda Camacho

Especial para El Universal

Conan Gray es el chico que se hizo viral en redes cantando covers, ahora es una estrella en Estados Unidos y promete dar un gran concierto en Estéreo Picnic.

¿Quién es Conan Gray?

Conan Lee Gray, nacido el 5 de diciembre de 1998, es un cantante y compositor de Estados Unidos. Su fama está en las redes sociales, donde comenzó todo su proceso, subía vlogs, covers y canciones de su autoría desde muy temprana edad. Fue tanta su fama y aprecio en las redes que en el año 2018 firmó un contrato con la disquera Republic Records.

¿Su mayor influencia? Como Conan lo dice: “Taylor Swift, quien me crió y me convirtió en su máximo fan musicalmente hablando, amo su música, amo lo que hace, amo cómo ella ha manejado su carrera, ella sencillamente es la jefa, crecí escuchándola desde que tenia 9 años, siento que ella me ha criado como persona”. Incluso Taylor, llegó a elogiar el primer álbum del cantante, cumpliéndole así un sueño. Lea aquí: ¡Confirmado! Billie Eilish estará en el Festival Estéreo Picnic 2023

Álbumes

Conan, en sus 4 años de carrera, ha producido 1 EP y 2 álbumes.

En 2018 sacó su EP, de la mano de Republic Records, llamado ‘Sunset Season’ que tuvo a ‘Idle Town’ como sencillo destacado, pero sin mucha repercusión mediática.

Su primer álbum llegó en 2020: se llamó ‘Kid Krow’ y tuvo exitazos como ‘Maniac’, ‘Wish You Were Sober’ y ‘Heather’. Logró con él triple platino. Este álbum recibió reviews muy positivas de los críticos en cuanto a su producción, lírica y el canto de Conan. Debutó como quinto el Billboard 200.

Su segundo álbum vio la luz en junio de este año, su proyecto titulado ‘Superache’, esperado por muchos fans, ya que sus sencillos fueron sonados por todos lados y prometía ser un gran trabajo. Exitazos como Astronomy, People Watching, Telepath, Yours y Disaster. Este proyecto tocaba temas como los traumas de la infancia, abusos, amistad y sobre todo el amor. Fue aclamado por la critica y debutó 9 en el Billboard 200. Lea aquí: Ellos son The 1975, el rock alternativo para el Festival Estéreo Picnic

Sus éxitos

En sus 2 “eras” musicales ha cultivado grandes canciones, deléitate un poco y disfruta de cara al otro año en el festival.

Maniac (Kid Krow // era)