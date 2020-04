Concierto ‘Together At Home’ conecta al mundo en medio de la pandemia

Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, Shawn Mendes y otros interpretaron clásicos llenos de mensajes de esperanza y cambio durante un especial televisivo dirigido a la lucha contra el coronavirus, mientras que Beyoncé y Alicia Keys hablaron de manera contundente sobre cómo el virus ha afectado desproporcionadamente a los estadounidenses de raza negra.

Beyoncé apareció de sorpresa en el programa del sábado “One World: Together At Home” y le agradeció a los “repartidores, carteros y empleados de sanidad” por su dura labor durante la pandemia.

“Los estadounidenses negros pertenecen desproporcionadamente a estos sectores esenciales de la fuerza laboral que no tienen el lujo de trabajar desde casa. Y las comunidades afroestadounidenses en general han sido severamente afectadas por esta crisis. Aquellos con condiciones preexistentes están aún bajo más riesgo. El virus está matando gente negra a una tasa realmente alarmante aquí en Estados Unidos”, dijo Beyoncé.

Los afroestadounidenses representan más de un tercio de los decesos por COVID-19 en el país, donde la raza de las víctimas se ha hecho pública. Datos de estados, ciudades y condados muestran una sobrerrepresentación de negros en comparación con el resto de la población afectada.

“Por favor protéjanse”, continuó Beyoncé. “Somos una familia. Los necesitamos. Necesitamos sus voces, sus habilidades y su fuerza. Sé que es muy difícil, pero por favor sean pacientes, manténganse animados, mantengan la fe, manténganse positivos y sigan orando por nuestros héroes”.

Un análisis de The Associated Press, basado en datos hasta el jueves, halló que de las más de 21.500 víctimas cuya información demográfica fue conocida y revelada por funcionarios, más de 6.350 eran negros, o casi el 30%. Los afroestadounidenses representan el 14,2% de los 241 millones de personas que viven en áreas cubiertas por el análisis. Más de 33.000 muertes se habían registrado en Estados Unidos hasta el jueves.

Keys presentó datos similares cuando habló durante el especial. Terminó su mensaje diciendo: “Mantengan alta su frecuencia y les envío todo mi amor”.

Gaga, quien curó el evento tachonado de estrellas, lo inauguró exhortando a quienes batallan la pandemia a conseguir la manera de sonreír pese al dolor, interpretando una versión de la canción de Nat King Cole “Smile”.

Cantó durante la segunda parte del evento de ocho horas en apoyo de la Organización Mundial de la Salud junto a Global Citizen.

“Me preocupan tanto los trabajadores médicos que están arriesgando sus vidas por nosotros”, dijo Gaga.

Wonder interpretó con un piano “Lean On Me” (Apóyate en mí) de Bill Withers, quien murió el 30 de marzo. Dijo que “durante adversidades como esta tenemos que apoyarnos unos en otros”. John Legend y Sam Smith, cada uno desde su casa, hicieron un dueto de “Stand by Me”; Lizzo cantó “A Change Is Gonna Come” con pasión; y Shawn Mendes y Camila Cabello, sentados juntos, “What a Wonderful World”.

Paul McCartney interpretó “Lady Madonna” de los Beatles y habló sobre el trabajo de su madre, una enfermera. Los miembros de los Rolling Stones _ desde cuatro lugares diferentes _ unieron fuerzas para tocar “You Can’t Always Get What You Want”. Y Taylor Swift interpretó “Soon You’ll Get Better” mientras tocaba el piano.