¡Confirmado! Marcia Jones pierde la custodia de su hija Hellen

Sin embargo durante este fin de semana, se conoció a través del portal de chismes ‘Rechismes’, que Marcia habría perdido la custodia de su hija Hellen, aunque los motivos son desconocidos. En las imágenes del documento se logra leer que la también empresaria solo podía ver a la niña durante los fines de semana pero se vio obligada a interponer una tutela pues al parecer su papá, Iván Howell no le ha permitido visitarla por la situación del COVID-19 y por las implicaciones de salud que traería para la pequeña contagiarse del peligroso virus. Aunque la misma Marcia expuso el escrito, se puede leer que la acción de tutela interpuesta, la perdió.

Por su parte, Iván Howell, ha compartido una serie de mensajes en los que aclararía porqué él tiene la custodia de Hellen y porqué no le ha permitido a Marcia visitarla. “Ser buenos padres es mucho más que posar con nuestros hijos en una red sociales para hacer creer a los demás que los amamos y velamos día a día por su bienestar. Ser buenos padres va más allá de la foto para hacer publicidad con ellos”.

“Para todos los que me han preguntado por mi hija bella, les cuento que está bien y feliz, no ha sido fácil todo esto del COVID-19 y la cuarentena ya que Hellen fue diagnosticada con Asma infantil o Sibilante Recurrente del infante, en noviembre del año pasado. Siendo esta una condición respiratoria susceptible a los virus de temporada por lo que no quiero ni nombrar lo que representaría para ella el riesgo de contagio por coronavirus, así que por recomendación de los neumólogos pedriatras tratantes ha permanecido en cuarentena, evitando todo lo que pueda aumentar el riesgo de contagio. Sin embargo con todo el amor, la dedicación, la ayuda de las clases virtuales del jardín y todas las actividades que desarrollamos día tras días, ella ha pasado feliz todos estos meses, y aquí estamos bien, gracias a Dios. Nota: Hellen es la reina de la casa y vivimos un romance de tiempo completo”, son algunos de los mensajes que ha compartido el padre de la pequeña.