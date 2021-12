Conoce los favoritos a Premio Globo de Oro 2021

Por detrás se sitúan ‘Don’t Look Up’, ‘King Richard’, ‘Licorice Pizza’ y ‘West Side Story’ con cuatro nominaciones, que en el caso de los hispanos han ido a parar a la película española “Madres Paralelas”, en el apartado de mejor película extranjera, y a los actores Javier Bardem (español) y Oscar Isaac (guatemalteco). Le puede interesar: Fotos: así se vivió la alfombra roja de los Instafest en Cartagena.

‘Belfast’ y ‘The Power of the Dog’, con siete candidaturas cada una, parten como favoritas para la próxima edición de los Globos de Oro, que anunciaron hoy sus nominaciones a pesar del boicot impuesto por los estudios de Hollywood y la cadena NBC.

La presidenta apenas hizo mención a la situación crítica de sus premios, que no se retransmitirán a través de televisión por decisión de la cadena NBC -que emitía la gala desde 1996-, tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad entre la agrupación.

“La mayoría de periodistas de esta agrupación llegaron como inmigrantes hace años para trabajar como corresponsales extranjeros en la meca de la industria del entretenimiento”, dijo Hoehne.

Hasta hace unos meses, la HFPA estaba conformada por un grupo de 87 periodistas, muchos de ellos retirados, entre los que no había ninguna persona negra. Le puede interesar: Estas son las series y películas más recomendadas por los Premios Globo de Oro.

Para enmendar la falta de diversidad, la organización aprobó un nuevo código de conducta y admitió a 21 nuevos miembros, entre ellos varios hispanos y afroamericanos, aunque sigue siendo un limitado número de personas que excluye a la gran mayoría de periodistas que trabajan diariamente cubriendo Hollywood.

Las reformas no han convencido a los grandes estudios de Hollywood, como Warner Bros y Netflix, que no han hecho campaña para lograr unas candidaturas que, aún así, han obtenido.

NETFLIX ENCABEZA EL APARTADO CINEMATOGRÁFICO

Netflix se lleva la palma en el apartado cinematográfico con 17 nominaciones, muy por encima del estudio MGM con 9 nominaciones y de Warner Bros con 8.

Por el Globo de Oro a mejor película dramática compiten: ‘Dune’, ‘Coda’, ‘Belfast’, ‘King Richard’ y ‘The Power of the Dog’.

En la categoría de mejor musical o comedia las candidatas son ‘Cyrano’, ‘Don’t Look Up’, ‘Licorice Pizza’, ‘Tick, tick... Boom!’, y ‘West Side Story’.

En el apartado de interpretación, Bardem se medirá con Mahershala Ali, Will Smith, Benedict Cumberbatch y Denzel Washington por el premio al mejor actor dramático, mientras que su compañera de pantalla en “Being The Ricardos”, Nicole Kidman, lo hará con Olivia Colman, Lady Gaga, Kristen Stewart y Jessica Chastain. Lea también: Elliot Page: la reveladora foto que encendió las redes sociales.

Como mejores interpretaciones de comedia o musical, la HPFA nominó a Marion Cotillard, Alana Hain, Jennifer Lawrence, Emma Stone y Rachel Zegler, en el apartado femenino; y a Leonardo Dicaprio, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Cooper Hoffman y Anthony Rampos, en el masculino.

Por el Globo a la mejor cinta extranjera Almodóvar suma su novena nominación a los premios, esta vez por “Madres Paralelas”, que competirá contra ‘Compartment Nº6’ (Alemania, Rusia y Finlandia), ‘Drive My Car’ (Japón), ‘The Hand of God’ (Italia) y ‘A Hero’ (Irán y Francia).

Finalmente, la película de Disney ambientada en Colombia, ‘Encanto’, es candidata al premio al mejor filme animado junto a ‘Luca’, ‘Raya and the Last Dragon’, ‘Flee’ y ‘My Sunny Maad’.

‘SUCCESSION’, ‘THE MORNING SHOW’ y ‘TED LASSO’ LIDERAN EN TV

Los Globos de Oro, que también premian a lo más destacado de la temporada en la pequeña pantalla, han dejado como principales favoritos al drama de HBO ‘Succession’, con cinco candidaturas, y ‘The Morning Show’ y ‘Ted Lasso’, ambas de Apple TV+ y con cuatro menciones cada una.

El fenómeno surcoreano ‘Squid Game’ es candidato a mejor serie dramática contra ‘The Morning Show’, ‘Lupin’, ‘Pose’ y ‘Succession’.

En comedia, las series nominadas son ‘The Great’, ‘Hacks’, ‘Only Murders in the Building’, ‘Reservation Dogs’ y ‘Ted Lasso’.

Finalmente, la categoría de mejor serie limitada (miniserie) deja como contrincantes a ‘Mare of Easttown’, ‘The Underground Railroad’, ‘Maid’, ‘Dopesick’ e ‘Impeachment: American Crime Story’, y repartió una nominación al guatemalteco Osar Isaac por ‘Scenes from a Marriage’, miniserie ausente en el apartado general.

Se desconoce si los candidatos acudirán a la entrega de los premios, el 9 de enero, ya que además coincidirá con otro evento, Los premios de la Critics Choice Association (CCA), dispuestos a tomar su lugar.