Conozca a la nueva Miss Mundo 2021

Además de la candidata de Polonia hubo otras dos finalistas, que fueron Shree Saini, de Estados Unidos, y Olivia Yace, de Costa de Marfil, pues esta última se mostró como una de las favoritas durante el concurso.

La nueva soverana, Karolina Bielawska, recibió la corona azul por parte de la jamaicana Toni-Ann Singh, quien llevó el título de Miss Mundo desde el 2019, debido a que en 2020 se canceló el certamen tras la pandemia de la Covid-19.

“Cuando escuché mi nombre me sorprendió, todavía no puedo creerlo. Me siento honrada”, dijo la nueva Miss Mundo, quien tiene 23 años y estudia una maestría en administración. La beldad le apostó a ser “más autenticos” y “enriquecer la vida” de los demás. “Si quieres descubrir algo nuevo, intenta aprender a ser más ricos en empatía, gratitud y compasión”, reafirmó en una rueda de prensa.

Cabe anotar que el certamen de Miss Mundo estaba previsto para realizarse el pasado 16 de diciembre en el coliseo de Puerto Rico, sin embargo los casos positivos de Covid se elevaron a 38 entre candidatas y el personal técnico del concurso.

Durante el evento, los asistentes encendieron velas en honor a Ucrania, amenizado por la voz de la jamaicana Toni-Ann Singh.