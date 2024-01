Conozca a Marcello Hernández, la cara latina de Saturday Night Live

Marcello Hernández.

De él hay varios videos de stand up comedy en inglés que se han regado en redes sociales, como uno en el que explica cómo es ser hijo de una madre cubana para la que cualquier problema es insignificante comparado con el perder la libertad por cuenta del comunismo. Esos shows, en los que Marcelo combina mucho de su latinidad, le dieron la entrada a este programa.

“Mi trayectoria en la comedia comenzó a los 18 años en Ohio, mientras jugaba fútbol en la universidad. Inicié mi incursión en la comedia después de haber realizado un monólogo en la secundaria, y desde entonces, sentí la necesidad de explorar este mundo. Cuando finalizó la temporada de fútbol, probé nuevamente y me volví adicto al escenario; simplemente no podía dejar de hacerlo. Comencé a escribir chistes durante las clases y a practicar incansablemente”.

Marcello se mudó a Nueva York y hasta él mismo vendía las boletas en la calle para sus shows, “recuerdo que mi mamá me visitó, me dio 20 dólares y no pude evitar emocionarme. Aunque ella pensaba que siempre tendría que mantenerme o que en algún momento pediría dinero, yo tenía una determinación inquebrantable. Cuando decidí dedicarme a la comedia, no había un plan B”, bueno, aunque después reflexiona y piensa que el único plan B que tenía era regresar a Miami a vender casas, pero en el fondo él sabía que era lo suyo. Lea aquí: Alec Baldwin es acusado de dos cargos por homicidio involuntario

Que en SNL aparezcan ahora más segmentos con él hablando en español es toda una satisfacción, “es que en eso es en lo que baso mi comedia. Es lo que escribo. Cuando era pequeño y veía comedias, no veía muchos comediantes caribeños o latinos que realmente integraran su cultura de manera prominente. Con esta oportunidad, quiero hacerlo de manera evidente y compartir lo que conozco. No estoy escribiendo sobre lo que no entiendo. Además, me presento en español, realizo monólogos en español”.

La idea de Marcello es también que en América Latina puedan ver su show en vivo, “actualmente, estoy en el proceso de comenzar una gira y tengo la esperanza de ir a Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico, y presentarme en español, contando las historias de mi vida”.