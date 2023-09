Conozca las cirugías estéticas a las que se ha sometido Amparo Grisales

La ‘Diva de Colombia’ es una de las actrices con más trayectoria del país. Hoy, a sus 67 años, es la jurado estrella del programa de imitación más visto por los colombianos y despierta sentimientos encontrados por su físico, pues para muchos la actriz no aparenta su edad. Lea aquí: Amparo Grisales no aguantó y se fue de eliminación de ‘Yo me llamo’ ¿qué pasó? Amparo Grisales inicio su carrera en la industria de la televisión en 1970 y ha protagonizado exitosas telenovelas como ‘Sobreviviendo a Escobar’, ‘Alias JJ’, ‘La invencible mujer piraña’, ‘La ley del corazón’, ‘Tuyo es mi corazón’, ‘Las muñecas de la mafia’, entre otras. Asimismo, es catalogada como una de las mujeres más bellas del territorio nacional, y ella, en múltiples entrevistas, habla de la importancia de cuidar su piel y mantener su esbelta y tonificada figura.

Aunque internet y las redes sociales se llenan con los rumores de cuántas veces Grisales ha entrado al quirófano, solo ha confirmado una intervención y no fue en su rostro. Lea aquí: ¿Por qué se fue la TV? La fuerte confesión de hermana de Amparo Grisales La actriz oriunda de Manizales confesó en entrevista para el programa ‘Yo, José Gabriel’ del Canal RCN que solo se ha realizado aumento de busto. “Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, mencionó frente a las cámaras del Late Show.

¿Cómo se alimenta Amparo Grisales?

Hace unos meses en el programa ‘The Suso’s Show’, contó que no come animales. Amparo le dice no a las carnes rojas, mariscos, pescados, pollo... “Ningún animalito”. Lea aquí: Estos son los imitadores que erizan a Amparo Grisales Por lo tanto, su régimen le ayuda a mantener su peso y que su cuerpo luzca como cuando tenía 25 años. Además, confesó en ‘Día a Día’ que mantiene una dieta ovovegatariana, que le permite a los vegetarianos comer huevo. No consume condimentos, por el mal aliento que dejan, y solo usa sal rosada del Himalaya.

Así es el entrenamiento de Grisales

La ‘Diva de Colombia’ reveló que mantiene una fuerte y constante rutina de entrenamiento que complementa con cardio, flexibilidad y fuerza, por hora y media, tres veces por semana.