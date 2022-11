Continúa el infierno de Yina Calderón por los bipolímeros

“No me he podido parar de la cama... Me volvieron a joder los biopolímeros, tengo inflamación, dolor y tengo un huevo ahí, esto es un veneno de por vida, ni se les ocurra inyectarse esa mi...”, dijo la empresaria.

Asimismo, Yina reveló que de sus implantes, aunque solo tiene uno, ya está mucho mejor y que ni se le nota gracias al trabajo de los cirujanos, pero que su pesadilla siempre será esta sustancia que le provoca dolores insoportables.

Debido a esto, la Dj aseguró que se está cuidando y se está tomando el medicamento que le recetó el doctor para sentirse mejor, pues en sus planes solo esta operarse de nuevo la cola para volver a colocarse el implante y no otra extracción de biopolímeros. (Yina Calderón y la polémica opinión sobre Lina Tejeiro y su novio)

Cabe recordar que Yina se ha hecho una gran cantidad de procedimientos en su cuerpo y por ello ha sido duramente criticada. Entre las cirugías, se encuentra la extracción de biopolímeros de su cola, una situación que la llevó a estar en cama por un tiempo considerable, mientras se recuperaba.

“Cuando me sacaron todos los biopolímeros, perdí la mitad de mi tatuaje y la cola se me cayó, la tengo caída. No voy a ponerle filtro ni nada, para que ustedes vean la realidad. A mí me toca hacerme la cirugía, que es para levantar esto y hacer reconstrucción de glúteo. Por ahora me toca utilizar la faja, siempre utilizo ‘levanta-cola’ o la ‘body-faja’”, expresó en algún momento después de la extracción de biopolímeros.