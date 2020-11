Contundente mensaje de Yosselin Rincón al reinado Señora Colombia

A través de sus redes sociales, Yosselin, esposa del beisbolista Julio Teherán, compartió un mensaje que dejó atónitos a sus miles de seguidores, donde anunciaba su inamovible decisión de seguir su reinado apartada de los organizadores del certamen. “Me siento engañada y tengo el deber de informarles la situación de dicho certamen a todas las personas que han confiado en mí y me han apoyado en todo este tiempo, además quiero dejar claro que no tengo nada que ver con la organización, ni con las personas que hacen parte de la junta directiva de Señora Colombia”, se lee en el texto.

¿Qué fue lo que pasó?

El Universal se puso en contacto con Yosselin, que nos manifestó que fueron una serie de situaciones las que la llevaron a tomar la decisión de hacerse a un lado de la organización de Señora Colombia. “Nunca me entregaron oficialmente los premios. Se agarraron de la pandemia, nunca recibí un correo notificando lo que estaba pasando. Al convertirme en la Señora Colombia, me gané el derecho a ir a un concurso internacional, pero después me mandaron una carta donde supuestamente me comprometía a pagar la mitad de la franquicia, que tenía un valor de 6 mil dólares, para poder ir a ese certamen por Colombia. Hablé directamente con el concurso, les escribí y me enteré que la franquicia costaba solo 1500 dólares, pregunté quién tenía la franquicia en Colombia, no eran estos mismos señores de Señora Colombia, sino alguien de República Dominicana, entonces entendí que había intermediarios”, nos cuenta Yosselin, vía telefónica.

Sin embargo, la cartagenera toma la decisión de hacer su anuncio públicamente cuando ve que la organización empezó a convocar nuevas mujeres para su próxima edición. “Todo es una mentira pero es cuando veo en redes que ya habían escogido la Sra Cali cuando decido hablar, para que más mujeres no crean todo lo que ven. Yo no necesito que me entreguen nada, no quiero que mi imagen, ni mi nombre sean relacionados con algo así. Que no sigan haciendo eso porque está mal”, finalizó la también modelo.