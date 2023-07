‘Copa Vacía’: la estrofa que expone detalles íntimos de Shakira y Piqué

“Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti”, “No quieres cuando yo quiero, estás más frío que el mes de enero, pido calor y no das más que hielo”, “Siempre tan ocupado con tanto negocio”, “Suelta el teléfono y usa tus manos conmigo” y “Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, serían algunas de las frases que la intérprete habría usado como “indirectas” y revelaciones, dejando en ‘evidencia’ los aparentes ‘problemas’ íntimos que habría tenido la expareja.

“Te espero y me desilusionas y así no funciona” y “pero no quieres cuando yo quiero” son otras dos frases que le llegan directo al catalán, quien ha recibido una infinidad de estrofas venenosas de parte de la cantante a través de canciones como Te felicito, Monotonía y por supuesto, la más significativa, que sería la Sesión # 53 de Bizarrap, en la que la intérprete lo menciona de forma directa a él y a Clara Chía y los compara con objetos y situaciones que no están a la altura de la legendaria diva pop latina.