Corte Constitucional falló en contra de WestCol por homofobia

Desde el año 2023, el popular streamer Westcol ha estado bajo el escrutinio público después de ser acusado de promover discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+ durante varias de sus transmisiones. La polémica alcanzó su punto máximo en mayo de ese año, cuando una de sus declaraciones generó indignación en las redes sociales.

En un comentario realizado en su cuenta de Twitch, el influenciador, quien también es la pareja de Aida Victoria Merlano, expresó: “Eso si no papi, pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo, Westcol es un homofóbico, cero perro, o sea, que hagan sus mierd** y que el man sea cacorro, pero que no me traiga otro man ni por el pu*** pues, enciendo a esa gonor*** a balín”. Lea aquí: Westcol reveló detalles sobre su relación con Aida Victoria

Como resultado de estas acciones, la Corte Constitucional tomó medidas ordenando a Westcol realizar una publicación en redes sociales para informar a sus seguidores sobre los impactos negativos de los discursos de odio dirigidos hacia la población LGBTIQ+. Además se le invitó a participar en una jornada de capacitación y formación en derechos de las personas dela comunidad, organizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Asimismo, se le ha exigido publicar y difundir la sentencia en sus plataformas digitales.