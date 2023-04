“Cosota”: el piropo de Mary Mendez a jugador del ‘Desafío The Box’

Y es que una vez comenzó la emisión del programa, los concursantes de esta nueva edición del reality, se han destacado no solo por sus capacidades físicas, sino también por sus atributos.

Durante las noches del Canal Caracol en la emisión del ‘Desafío The Box’ vemos a los jugadores dejándolo todo en el campo de juego, intentando cumplir con el objetivo de llevarse el cuantioso premio.

Sueña con tener su propio negocio y sacar adelante a su familia. Es un hombre solitario y reservado, no le gusta que invadan su espacio, para él su tranquilidad es su prioridad y no tolera la gente ruidosa. (Le puede interesar: “Para que no se te pare”: le hicieron brujería a integrante del ‘Desafío’)

Su mamá fue quién lo animó a inscribirse, quiere cumplirle el sueño de ganarse El Desafío y regalarle una casa.