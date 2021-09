¿Criss o Ronny? Atracan a cantante en cercanías a la bomba El Amparo

Cuando se disponía a regresar a casa y despidiéndose de sus amistades, el talentoso cantante fue víctima de la delincuencia que azota a Cartagena, así lo narró a través de su cuenta en Instagram, lamentando el hecho pero agradeciendo que no pasó a mayores. “Ayer salí un rato con mi esposa a compartir, teníamos una semana sin vernos porque estábamos de promoción. Me tomé unos tragos, llegué a una discoteca que queda en la bomba El Amparo. Yo tenía mis dos cadenas, una me la dio mi esposa y la otra una joyería, y al salir de la discoteca, dos manes en una moto me las arrancaron”, inició narrando.

“No es tanto el dinero, ni las prendas porque lo material se recupera, porque yo soy un man camellador. Tampoco soy de salir con prendas, el tema es lo insegura que está Cartagena, una moto andando a las 2:30 de la madrugada. A veces uno no tiene joyas para presumir. ‘Que ¿por qué andabas usando joyas a esa hora por la bomba El Amparo?’. Yo acababa de salir de la discoteca e iba a coger mi taxi, y ahí pasó lo que pasó”, detalló sobre el incidente, del que por fortuna no hubo heridos, ni lesionados.

Antes de concluir la historia, Criss aprovechó para enfatizar que todos debemos seguir cuidándonos de los amigos de lo ajeno. “Lo que pude aprender de eso es: vamos a cuidarnos. A los que me arrancaron las cadenas, espero que sea algo para llevar el pan a tu casa. Lo material se recupera y lo más importante es que tengo vida. Lo que tengo en mi mente y el talento nadie lo roba”, finalizó.