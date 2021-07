Critican a La Liendra por decir que “la única forma de salir adelante no es estudiar”

La Liendra no deja de dar de qué hablar en redes sociales, sobre todo por alardear de sus ganancias y lujos.

Esta vez el influencer a través del juego de preguntas de Instagram respondió varias de las preguntas que tienen sus seguidores con relación al trabajo de los influenciadores en redes sociales.

El joven empezó aclarando que los influencers no ganan por la cantidad de seguidores que tienen sino por su contenido y “lo avispados que sean”.

“Yo gano demasiado bien porque soy una persona que siempre está pensando en ganar plata”, dijo.

Agregó que “siempre quiero sacarle mucha plata a esto de las redes sociales porque uno no sabe cuándo va a terminar, pero les voy a contar algo: ¿Ustedes creen que yo perdería mi vida mi vida y mi privacidad gratis y solo por ser famoso? No, si yo no ganara lo que yo gano hoy en día, no haría esto (...) a mí me interesa facturar. Yo hago esto con mucho amor, pero soy de las personas que dicen que así trabajes con amor tienes que ganar mucho dinero”.

La Liendra es propietaria de casas, fincas y está construyendo un hotel en Medellín. “Yo he invertido muy bien mi dinero. Soy una persona muy ahorrativa que tiene eso claro así que estoy haciendo muchas inversiones”.