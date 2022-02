Critican a Rachel Zegler, la nueva Blancanieves, por ser latina

La hermosa joven ha recibido muchas críticas debido a que es latina y muchos fánaticos de Disney no están de acuerdo con eso.

Desde que se conoció que Rachel Zegler sería la encargada de darle vida a Blancanieves en live action que hará Disney del clásico animado su nombre no ha dejado de sonar en las redes y no para bien.

Rachel no solo protagonizaría la película de Blancanieves sino también haría parte del reparto de “Shazam! Fury of the Gods”, donde tendrá un “papel clave” en la trama, sin embargo, parece que el papel que más ha llamado la atención de seguidores y ha generado revuelo en la web es el protagónico en el film de Disney.

Ante esto, la actriz no se quedó callada y se pronunció sobre las opiniones negativas de algunos usuarios.

“Cuando se anunció, fue una gran cosa que estuvo en tendencia en Twitter durante días, porque todas las personas estaban enojadas, pero nunca, ni un millón de años, hubiera pensado que pudiera surgir una oportunidad así para mí. Normalmente, no ves a Blancanieves como alguien de origen latino. Pese a que Blancanieves es muy querida en los países de habla hispana”, explicó.

Agregó que “necesitamos amarlos y llevarlos en la dirección correcta. Al final del día, tengo un trabajo que hacer y estoy muy emocionada por ello. Además, puedo ser una princesa latina”.

Cabe mencionar que Zegler estará acompañada de Gal Gadot, quien también estaría en el remake de “Blancanieves y los siete enanitos”, y encarnaría a la Reina Malvada, madrasta de Blancanieves.

