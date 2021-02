Críticas a ‘La Liendra’ por tatuaje de código QR que abre su Instagram

“Atrás, el código QR, que es mi Instagram, la plataforma que me cambió la vida”, explicó en un video.

El famoso youtuber publicó un video en el que mostró cada uno de sus tatuajes y recibió cientos de comentarios de seguidores criticando su “exageración” y “egocentrismo”, manifestando que no era necesario llegar a esos extremos.

Lo más sorprenden fue cuando La Liendra mostró cómo su cuenta en la red social se abre en un teléfono celular mediante el código QR que se tatuó en la nuca.

Algunos usuarios que comentaron el clip fueron Elizabeth Loaiza, quien dijo que no lo podía creer, mientras que El Mindo: “Papi me metí al código QR y me mando a Rappi... muy duro mi bro”, y Nicolas Arrieta: “Creí que lo de atrás era un menú de un restaurante jajaja”, que bromearon con el tatuaje.

No es la primera vez que el influencer se convierte en tendencia por sus excentricidades.