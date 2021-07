¿Cuál es el lío de Kevin Flórez con el dueño de ‘El Skorpion’?

Ahora, casi cuatro años después el anterior dueño de El Skorpion ha entregado algunas declaraciones que no cayeron en gracia para el cartagenero, que no tuvo pelos en la lengua para contestar a través de sus redes sociales.

A recuperar su marca

En un corto adelanto de la entrevista que le hizo la cuenta ‘Cultura Picotera’ a Cesar Mercado, quien fue el dueño de El Skorpion, el barranquillero se refiere a el negocio que hizo con el cantante de champeta. “Se le vendió a Kevin Flórez los equipos de El Skorpion, nunca le vendí la marca, eso no está escrito en ninguna parte. Por eso decido retomar mi marca para tratar de sacarla del hueco en el que está metida”, expresó Mercado a través del video compartido en Facebook e Instagram. Todo indica que las imágenes hicieron eco y llegaron hasta Kevin Flórez, que no dudó en referirse a las palabras del barranquillero y le pidió a sus seguidores que no se dejaran llevar por los comentarios que se escuchan y leen.

“No se dejen seguir por lo que mucha gente está especulando en la vía. Me siento triste por la forma cómo la gente se expresa. Viendo muchos comentarios por lo que está hablando Cesar Mercado, se está limpiando él y echándonos el agua sucia a nosotros, diciendo que nosotros no hicimos nada por el picó. Cuando él nos lo vendió el picó estaba en caída fuerte, no estaba pasando nada con el Skorpion”, dijo a través de sus historias el cantante de champeta.

“Mi intención era apoyar a los nuevos artistas porque hay emisoras que no apoyan a todo el mundo. Se hicieron varios bailes, varias cositas con el picó porque la verdad no sé de picó”, agregó.

Kevin aprovechó para enviarle un mensaje directo a Cesar Mercado: “mi hermano Cesar te vuelvo a decir si tú quieres limpiar tu nombre por cómo dejaste el picó, ahora quieres hablar mal de nosotros a los seguidores porque ellos respetan a lo que siguen. En vez de agradecer, te tiran”.

“Los Flórez me ofrecían mucho menos dinero que lo que me ofrecían pero ellos me dan garantía por lo que creo que el nombre estaría vigente”: Cesar Mercado.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.