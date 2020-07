¿Cuántos años de cárcel le podrían dar a ‘Epa Colombia’?

Indignada, así se le vio a Daneidy Barrera, conocida en redes sociales y en todo el país como ‘Epa Colombia’, en un reciente video que ha circulado en varias plataformas, donde se le ve evidentemente disgustada por los delitos por los que fue señalada tras destruir una estación del sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio.

“Cuando a mí me imputaron cargos en la Fiscalía, fue por tres delitos: daño en bien ajeno, daño al transporte público y terrorismo, lo cual suma 23 años de cárcel. A mí me dieron cárcel más años que a una persona que mata o viola aquí en Colombia”, dice la ‘influencer’, en el clip.

Seguidamente, Daneidy reveló cómo ha sido su proceso, en el que ha tenido la asesoría de tres abogados pues al parecer ninguno ha cumplido con sus expectativas para salir bien librada de la situación que la tiene alejada de las redes sociales.

“Yo conseguí una abogada a la que le pagamos por sus servicios, ella fue la que entregó mis redes sociales porque a mí la Fiscalía nunca me hubiera quitado mis redes porque este es mi trabajo. Amigos, conseguí mi segundo abogado, porque este me dijo que aceptara cargos porque me bajaban la pena hasta el 50%, o sea 13 años y me entregaban mis redes sociales. Nunca me las entregaron y acepté cargos. Conseguí otro abogado que me dijo que me quitaba la pena, que me quitaba todo porque después que una persona acepta cargos, una persona sabe que ya tiene una condena. Me ha podido pasar lo que le pasó a ‘La vendedora de rosas’”, agregó.

Por último la también empresaria, reveló que a raíz de la decisión de las autoridades de no permitirle el uso de sus redes sociales, ha tenido que devolverle el dinero a muchos negocios que le habían entregado dinero por publicidad. “. A muchísimas personas que me compraban paquetes de publicidad de muchos millones, me tocó devolverles ese dinero”.