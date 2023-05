“Da asco”: Rosalía denuncia foto falsa en la que aparece desnuda

May 24 - 10:36

May 23 - 14:46

May 24 - 08:59

Como era de esperarse, la foto causó gran revuelo en redes y los seguidores de la artista no han tardado en salir a defenderla, mostrando en las redes sociales la foto original y arremetiendo contra JC Reyes por el irrespeto hacia Rosalía subiendo tal imagen. Un hecho que habría llevado a cabo el cantante, muy seguramente, con el único propósito de ganar seguidores.

Lo que dio a entender Rosalía es que el reguetonero necesita hacer promoción para su próximo sencillo, y que esta es la manera más fácil para conseguir visibilidad y que pase a ser tema de conversación. Incluso, lo ha conseguido y se jacta de ello en sus redes sociales. Lea aquí: Jeff Bezos y su novia se comprometieron en lujoso yate en Francia

En la mañana de hoy, casi dos días después de publicar la fotografía, JC Reyes subió una historia de una captura en la que se ve que su nombre es lo más buscado en Twitter y de lo que más se está hablando.

Hace apenas unos minutos, la cantante de 30 años volvió a hacer alusión al tema en su cuenta de Twitter. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing”, fueron las primeras palabras. Lea aquí: Anitta en el Kick Off Show de la final de la Champions League