Daddy Yankee se despide y confiesa en concierto: “Jesús vive en mí”

“Tú me preguntas a mí a qué tenía miedo en esta vida, tenía miedo al fracaso. Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo, lo he hecho por tanto tiempo que ¡wow!, me entra carga, quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre. El que me conoce, se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para le reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo”, concluyó Daddy Yankee y aseveró que desde ahora, todas las plataformas que tiene a su disposición serán para trabajar por el reino.