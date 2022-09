Dálmata regresó con nuevo álbum: la verdad de su ausencia en la música

Relata que se retiró por motivos personales que debía arreglar. “Toqué fondo en ciertas cosas, tenía mis problemas psicológicos que traía de niño y comenzaron a hacerme daño. Me vi obligado a parar porque ya no podía trabajar bien, no tenía buena comunicación, estaba muy mal de los nervios y me estaba refugiando en lo que no era. Dios me abrió un camino y lo aproveché”, contó el puertorriqueño al Colombiano.

Su vuelta al panorama musical como intérprete lo venía maquinando desde hace tiempo, pero fue durante la pandemia que maduró la idea y trabajó en su nuevo proyecto. “Ya no tengo el ego del artista top, eso ya lo superé, por eso no he querido buscar otros colegas para que me apoyen, sino que quiero hacerlo yo mismo, porque lo sé hacer, teniendo el control de mi carrera y la libertad creativa”, dijo.

El regreso no ha sido fácil...

“Estaba acostumbrado a otras formas y me costó adentrarme, por eso decidí lanzar canciones poco a poco para acumularlas y tener una base sólida para un álbum”, reconoce el artista al señalar que antes solo debía preocuparse por vender shows, en cambio ahora tiene que producir contenidos para las redes y monetizar en las mismas. “Ya hay cosas que se salen de las manos del artista y si no te metes en esa carrera de las redes sociales no puedes competir”.

Sobre este nuevo álbum, del que dice ha sido muy bien recibido por el público, apunta que lo hizo porque se sentía en deuda con sus seguidores, que pese a su ausencia prolongada “se mantuvieron fieles, escuchando mis canciones y esperando mi vuelta”, puntualizó.

Cabe recordar que la separación de Ñejo y Dalmata fue una de las que más pegó duro entre sus seguidores, pues el dúo se convirtió en referente para muchos.

Sin embargo, justo en la cima de su carrera, Ñejo y Dálmata decidieron separarse debido a diferencias comerciales, que no lograron acabar con su amistad, pues a veces se reencuentran para grabar éxitos.