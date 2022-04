Dan por muerto a exparticipante de MasterChef Celebrity en internet

Si dependiera de Wikipedia, la vida de un reconocido humorista y presentador colombiano habría durado apenas 37 años.

El mismo Frank Martínez se encargó de bromear sobre un error del portal informativo, en el que se leía: “Nacimiento: 19 de abril de 1984 (37 años) Itagüí, muerte 6 de abril del 2022. Antioquia, Colombia”.

La equivocación, que para cualquier supersticioso hubiese sido motivo de miedo, fue tomado por Frank de forma jocosa.

“Según Wikipedia, me morí hoy, era solo para decirles que por ahora no, lo juro”, bromeó el cómico. “O no se si acá en el infierno la señal es muy buena”, remató. Lea aquí: Frank Martínez, exparticipante de Masterchef, se fue de RCN ¿qué pasó?