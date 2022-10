Dani Duke defiende a su novio, La Liendra, y Nicolás Arrieta contraataca

Esta no sería la primera vez que el creador de contenido, Nicolás Arrieta, arremete contra La Liendra. Sin embargo, esta vez fue el influenciador quindiano quien propició el conflicto. Lea aquí: Polémica en redes: Nicolás Arrieta se burla de El mundo de Juancho

Incluso, se ha llegado a decir que es el influencer más odiado de Colombia, aun así, cuenta con una gran fanaticada que concuerda con sus opiniones sobre temas de relevancia y lo adula cada que 'peina' a alguien que intenta meterse con él.

Volviendo a La Liendra, el también streamer de Twitch se encontraba haciendo una transmisión en esta plataforma hace menos de dos días. Uno de los comentarios de sus seguidores decía: “¿Pa’ cuándo pelea con Nicolás Arrieta?”. Frente a ello, contestó: “Estoy seguro que Nicolás Arrieta no me aguanta un round, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas”, claramente haciendo referencia a “problemas de calle”.