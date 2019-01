Dani Masi, de paso por Cartagena de Indias

Me encanta Cartagena, su rumba, su gente, todo. Me encantaría poder vivir aquí, me recuerda mucho a mi ciudad”, nos cuenta el Dj español Dani Masi. Sin duda alguna, ama a Cartagena y ese amor es grandísimo, porque lo recuerda todo el tiempo en la entrevista.

Dani Masi es uno de los más reconocidos Dj españoles del momento. Con 15 años de recorrido como Dj y diez como productor, tiene en estilo musical que se caracteriza por mezclas con voces, tech house y sonidos tribales; por eso es reclamado en todo tipo de eventos, pasarelas de moda, festivales y discotecas en diferentes partes del mundo.

Este fin de semana, el primero del año, nos sorprendió con un toque increíble en Cartagena; el español puso a bailar hasta al que no sabía cómo bailar house.

“Todas las personas son bienvenidas a mis fiestas, no me importa los estratos o si tienen plata, solo me interesa que la música los conecte, somos una tribu”, agregó Masi.

Sus show musical ha llegado a países como Estados Unidos, Líbano, Italia, Suiza, Dinamarca, Suecia, Argelia, Marruecos, Portugal, Argentina, Croacia, Perú, Guatemala, México, Panamá, Francia, Alemania, Andorra, Chile, Bolivia, Holanda, Colombia y, por supuesto, su natal España.