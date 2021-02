Daniela Ospina confesó que la rechazaron por ser mamá

Aunque hace varias semanas, Harold Jiménez, ex de Daniela Ospina, aclaró la razón por la que le pusieron fin a su relación, la deportista aún no se había pronunciado al respecto. (Lea aquí: Ex de Daniela Ospina contó la verdadera razón de su ruptura)

Este domingo, Daniela aprovechó el Día de San Valentín para confesar que una vez la rechazaron por ser mamá, y aunque no especificó el nombre de la persona, sus seguidores lo relacionaron con el productor.

“Alguna vez me dijeron que no quería una pareja con hijos. Hoy celebro por ti mi princesa, eres y serás mi mejor elección. Feliz San Valentín”, escribió Ospina en una publicación junto a su hija, Salomé.

Agregó que su pequeña, fruto de su matrimonio con James Rodríguez, está por encima de cualquier relación y quien la vaya a querer debe también aceptar a su hija.