Daniela Ospina rompió el silencio y habló del hijo de James

Mucho se ha hablado de Samuel, el nuevo hijo de James Rodríguez por vientre de alquiler, y su relación con Shannon de Lima, pero poco se ha comentado sobre lo que piensa Daniela Ospina, su ex esposa, de este tema.

Aunque Ospina se caracteriza por manejar la prudencia en este tipo de temas, la empresaria habló un poco en ‘Suelta La Sopa’ de Telemundo donde manifestó que Salomé se la lleva muy bien con su hermanito.

“Salomé es una niña que es basada en amor entonces todo lo va a aceptar en amor. Creo que la familia siempre tiene que ser lo más importante”, dijo.

Agregó que ella sabía lo que James pretendía hacer, pues antes de dar ese paso el futbolista le comentó a ella y al resto de la familia.

A la pregunta sobre cómo fue su reacción por la llegada del bebé, la deportista comentó que “Creo que él ya decidió hacer su vida y entonces si a él lo hace feliz, nosotros también tenemos que aceptar todo, como digo, basándonos en el amor”.

A Ospina le hicieron la pregunta de que si Shannon era o no la madre de Samuel, a lo que esta respondió que: “Hay cosas que la verdad a mí no me queda bien decirlas o tampoco creo que las pueda saber todas... entonces en su momento, se tiene que saber o no, creo que son decisiones personales”.