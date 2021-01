Daniella Álvarez aclara polémica con el vallenato y Diomedes Díaz

Duramente criticada, así reveló que se sintió la exreina Daniella Álvarez luego que se generara toda una confusión a raíz de unas palabras que expresó en sus historias de Instagram mientras sonaba con fuerza un vallenato de Diomedes Díaz. “El porqué será así de corroncho. Me pone ese vallenato a todo taco un domingo.¿Por qué eres tan corroncho, hey? Me vino a ‘corronchizar’ mi casa. Me van a echar del edificio”, manifestó la reina en sus publicaciones, donde se le veía a su hermano Ricki emocionado mientras escuchaba la canción de ‘El cacique de la Junta’. De inmediato salieron a la luz detractores de Daniella, insultándola por haber tratado de ‘corroncho’ al vallenato y a Diomedes Díaz.

No era con Diomedes, era con Ricki

“Me da mucha risa porque yo creo que la gente no entiende que yo soy súper costeña, me encanta la champeta y la gente dirá que la champeta es corroncha pero yo soy lider de la champeta. Me encanta el vallenato pero claro, muchas mamás nos han enseñado que todo tiene su hora y su lugar, mi hermano llegó a las 4 de la tarde a mi apartamento, le pedí que me trajera un Bosé y me trajo una cosa gigante y clavó a todo volumen un vallenato de Diomedes Díazm, y por eso le dije ‘hermano, no, a esta hora no’ pero lo hice de la forma más costeñamente posible y la gente se ha afectado”, empezó explicando la reconocida presentadora.

Además agregó que a ella le encanta el vallenato, incluso el que en la Costa Caribe llamamos ‘meleguero’. “Corroncho le estaba diciendo a mi hermano por lo que estaba haciendo. Me gusta tanto un vallenato, que en la Costa dicen, que es el de lavar y planchar, y ese es el que me gusta a mí”, finalizó.