Daniella Álvarez confiesa que tuvo COVID-19

Hasta estos últimos días, la exreina y presentadora, Daniella Álvarez, confesó en una entrevista a la revista Vea la dura situación que le tocó enfrentar junto a su familia cuando ella, y el resto de integrantes, dieron positivo para COVID-19. Aquella declaración surgió luego de hablar abiertamente sobre su nueva prótesis, que sería el tema central. (Lea aquí: ¡Emocionada! Así mostró Daniella Álvarez su nueva pierna biónica).

Según contó Daniella, el contagio del virus se dio por un descuido de su papá, Gustavo Álvarez, quien la contagió después de la cirugía donde le amputaron su pie izquierdo. Sin embargo, la también modelo había contado a través de Instagram el pasado octubre la situación de su papá quien tuvo coronavirus. (Lea también: Daniella Álvarez: “Mi pie derecho no volverá a funcionar”).

“Fue horrible. A mi papá le dio COVID, y sin querer nos contagió a todos, a las tres semanas de mi operación. Esto nunca lo conté, ya era demasiado sumarle a la historia que toda mi familia lo tenía”, dijo la exreina.

Además, confesó que “él no tuvo los cuidados. Es una persona muy relajada, vivía con el tapabocas ¡pero en la nuca! Yo acababa de salir de la UCI y mi padre entraba. Me puse a llorar. Mi papá es mayor y sufre de Epoc [enfermedad pulmonar obstructiva crónica]. [...] Rezábamos por mi pierna, por mi otro pie, por mi padre. Oraba y pedía a Dios que nos ayudara a salir de eso y que se acabara esta tragedia”, argumentó Álvarez, y explicó que aunque se contagió del virus, no tuvo ningún síntoma, al parecer, por la cantidad de medicamentos que consumía. (Le pede interesar: La otra enfermedad con la que ha tenido que lidiar Daniella Álvarez)

“Mi papá estuvo intubado y permaneció 40 días en la UCI; mi mamá duró 10 días hospitalizada”, señaló Daniella Álvarez.

Por su parte, la ex señorita Colombia compartió a la opinión pública su nueva experiencia con la prótesis, y además participó en una sesión de fotos donde luce su nueva pierna.

“Es mi primer día con la prótesis, acá en las fotos; estoy tratando de ver cómo se usa, cómo puedo posar mejor, estoy como reconociéndola cada vez más”, expresó la beldad detrás de cámaras.