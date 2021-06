¿Daniella Álvarez perdonaría una infidelidad? Esto respondió

Daniella Álvarez decidió interactuar con sus millones de seguidores, decidió responder la famosa caja de preguntas de Instagram y una de las respuestas que más llamó la atención de muchos, fue cuando la famosa contestó si perdonaría una infidelidad. ( Lea aquí: Ex de Daniella Álvarez, víctima de matoneo tras terminar su relación )

En un principio, la presentadora aseguró que años atrás eso no lo contemplaba de ninguna manera pero con los años todo ha cambiado. “Para ser súper honesta siempre dije que nunca perdonaría una infidelidad pero el tiempo ha pasado y ahora que me he vuelto más grande, y más madura en ese aspecto. De pronto sí. Sí, si la persona está absolutamente está arrepentida, creo que es la mejor lección para que nunca lo vuelva a hacer porque a veces las personas se equivocan y cometen errores”, dijo.

Agregó que una infidelidad es algo que marca una relación, que incluso la divide en un antes y un después. “Una traición y ser desleal creo que es algo que duele mucho. Creo que eso parte la historia en dos momento y el punto está en si uno puede volver a confiar, si uno siente que puede volver a confiar, yo sí la perdonaría. Claramente también tiene que ver si uno está 100% seguro que es la persona para toda la vida porque creo que dolería más perder a la persona para siempre que perdonar un error”, concluyó.