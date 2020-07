Daniella Álvarez recibe oferta de trabajo, ¿Dónde la veremos?

Sin embargo, la ex Señorita Colombia se mostró mucho más emocionada con las palabras de Sebastián Martino, productor del ‘Desafío’, que con el discurso perfecto describió porqué ella es una Superhumana y de inmediato la invitó a ser parte del legendario reality. “Superhumano no es el que más músculo tiene, el que más rápido corre o el que más peso levanta. Súperhumano es el que muestra fortaleza en los momentos difíciles. Un auténtico superhumano es el que sabe que la vida es una prueba, el que no se deja vencer por el miedo, por más que a veces los obstáculos parecen imposibles de superar. Esperamos que te recuperes pronto, porque queremos que hagas parte de nuestro próximo ‘Desafío’”, le expresó Martino a Daniella, quien había sido presentadora del Desafío el año pasado. El productor agregó que la presencia de Daniella no solo sería para alegrarnos con su sabor costeño, sino para se encargue de llevar un mensaje lleno de serenidad y sabiduría a los equipos.

La exreina no pudo ocultar su emoción y de inmediato contestó: “No me lo creo, Dios mío. Creo que ahora me va tocar hacer todo más rápido para poder estar ahí”. “ ‘Sebas’, gracias. Me quedo con la boca abierta, no sé qué hacer para rápido poder estar allí y poder tener mi prótesis para estar en el programa y demostrar que siempre podemos superar nuestros obstáculos y que la vida es una prueba y vamos para adelante”.